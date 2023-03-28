طوكيو: سنظل يقظين تجاه العمليات العسكرية لـ روسيا فى بحر اليابان

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، إن طوكيو ستظل يقظة حيال العمليات العسكرية لروسيا فى بحر اليابان، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم، إن بحريتها أطلقت صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن على هدف وهمى فى مياه بحر اليابان.
وأضافت أن صاروخين من نوع "موسكيت كروز"، أصابا الهدف الذى يقع على مسافة حوالى 100 كيلومتر بنجاح.
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