العالم اليوم - خبراء تغذية يشددون على أهمية تناول وجبة السحور

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 11:16 صباحاً - السحور من أحد أهم الأمور التي تميز شهر رمضان الكريم، لكن قد يجد البعض صعوبة في اختيار الأطعمة المناسبة لوجبة السحور، لأنها ستنعكس على ساعات الصيام ومن شأنها أن تزيد الشعور بالعطش أو بالجوع.

ودائما ما يرغب الصائمون في تناول الأطعمة التي تشعرهم بالشبع لفترة أطول، وفي الوقت ذاته، تحد من شعورهم بالعطش.

ويشدد خبراء التغذية على عدم إهمال وجبة السحور فهي التي تَقي الإنسان من الإصابة بالصداع وتشوش الرؤية والتعب، والدوار، وكذلك تمدّهُ بالطاقة التي يحتاجها لإتمام يومه وعمله.

ما هي الأطعمة التي يجب تناولُها في السحور

قالت خبيرة التغذية، ريم بني عودة، في لقاء مع "دوت الخليج":