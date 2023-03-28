العالم اليوم - قطاع البنوك يقود بورصة طوكيو للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 10:19 صباحاً - أنهت الأسهم اليابانية تداولات الثلاثاء على ارتفاع بدعم من صعود أسهم البنوك إثر انحسار المخاوف بشأن النظام المالي العالمي بعد صفقة يستحوذ بموجبها بنك فيرست سيتيزنز بانكشيرز على أصول بنك سيليكون فالي الأمريكي المنهار.

وارتفع المؤشر نيكي 0.15 بالمئة ليغلق عند 27518.25 بالمئة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.25 بالمئة ليغلق عند 1966.67 نقطة. وارتفع مؤشر القطاع المصرفي 1.96 بالمئة وكان الأفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا تمثل قطاعات الأعمال في بورصة طوكيو. وقفز سهم مجموعة ريسونا القابضة المصرفية 4.08 بالمئة وكان أكبر الرابحين على المؤشر نيكي. وزادت أسهم ميزوهو المالية 2.47 بالمئة ومجموعة سوميتومو المالية 2.67 بالمئة ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.7 بالمئة. إلا أن أداء الأسهم ذات الثقل أثر على المؤشر نيكي، إذ تراجع سهم طوكيو إلكترون 0.33 بالمئة وأدفانتست 0.75 بالمئة وشين إتسو كيميكال 1.19 بالمئة.

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