واشنطن: لا تغيير فى وضعنا النووى الاستراتيجى بعد هذا القرار من بوتين

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، ردا على سؤال عن رد فعل الإدراة الأمريكية عن الخطط التى أعلنها الرئيس بوتين فى نهاية الأسبوع لنقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا "سنستمر فى مراقبة الآثار المترتبة على ذلك. لم نر أى سبب لتعديل وضعنا النووى الاستراتيجى ولا أى مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووى"- وفق ما جاء فى بيان على موقع البيت الأبيض اليوم الإثنين.

وأضافت بيير: "لذا نظل ملتزمين بالدفاع الجماعى لحلف شمال الأطلسى "الناتو" لكننا لا نرى أى سبب الآن لتغيير أو تعديل موقفنا".