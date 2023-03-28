موعد مشاركة لافروف فى اجتماعات مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، فى تصريحات بـ نيويورك " نتوقع أن يحضر الوزير لافروف بعض الجلسات"، مضيفًا أن المندوب الروسى لم يحدد ما هى الجلسات التى قد يحضرها وزير الخارجية الروسى.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا ستترأس مجلس الأمن الدولى فى شهر أبريل، حيث ستستلم رئاسة المجلس من موزمبيق التى تترأسه فى الشهر الجارى.