بعد شهر من إصابته.. استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ارتقى الشاب الفلسطينى عمير لولح، الذى أصابه رصاص الاحتلال الإسرائيلى الإسرائيلى فى شهر "فبراير" الماضى، وفق ما أعلنته عائلى الشاب.



جدة - نرمين السيد - ارتقى الشاب الفلسطينى عمير لولح، الذى أصابه رصاص الاحتلال الإسرائيلى الإسرائيلى فى شهر "فبراير" الماضى، وفق ما أعلنته عائلى الشاب. ولولح، من مدينة "نابلس" الواقعة فى شمال الضفة الغربية، والتى تشهدت مواجهات دائمة بين الفلسطينيين من ناحية والمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلى من ناحية أخرى.

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