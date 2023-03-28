إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال فى هذه المنطقة

جدة - نرمين السيد - وأفاد شهود عيان بأن المواجهات اندلعت فى منطقة "التل" بالبلدة القديمة، وأطلق خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، عولجوا ميدانيًا.

وأضافوا أن جنود الاحتلال احتجزوا طفلا - لم تعرف هويته بعد - فى منطقة القصر، قرب منطقة المواجهات.

وفى محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية، هاجم مستوطنون إسرائيليون، سيارة تابعة لمستشفى "طولكرم" الحكومى وحطموا نوافذها فى بلدة "بيتا" جنوب المحافظة.

وأفادت وزارة الصحة، فى بيان صحفى، بأن السيارة كانت تنقل عينات مخبرية وأدوية بشكل مستعجل عندما تعرضت لهجوم المستوطنين، وهو ما أدى لإعاقة حركتها وتأخر وصول العينات والأدوية، وإصابة الطواقم بداخلها بالهلع.

وأدانت الوزارة هذا الاعتداء، كما أدانت اعتداء المستوطنين على سيارة إسعاف أخرى تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وتحطيم زجاجها فى وقت سابق اليوم، فى بلدة "حوارة" بنابلس أيضًا.

وأكدت الوزارة أن إمعان الاحتلال والمستوطنين فى الاعتداء على مراكز العلاج وطواقم العمل الصحى وعرقلة حركة مركبات الإسعاف والمسعفين، يزداد بشكل كبير يوما بعد يوم، وأن هذا يتنافى مع المواثيق والحقوق الدولية كافة، وهو اعتداء صارخ ومتعمد على الحق الكامل فى تأدية الواجب العلاجى الإنسانى والمكفول من قبل الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان.

وناشدت الوزارة المؤسسات والمنظمات الدولية كافة، التدخل للجم الممارسات العنصرية من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلى.