مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسى صينى

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أن ثلاث دول "روسيا والصين والبرازيل" أيدوا خلال جلسة مجلس الأمن الدولى مشروع القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت. ويقترح نص مشروع القرار، تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنشاء لجنة دولية مستقلة "لإجراء تحقيق شامل وشفاف ونزيه فى جميع جوانب العمل التخريبى الذى لحق بخطى أنابيب "السيل الشمالى-1" و"السيل الشمالى-2" بما فى ذلك تحديد الجناة والجهات الراعية والمنظمين لأعمال التخريب والمتواطئين معهم". وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف قد اتهم فى وقت سابق اليوم الدول الغربية بمحاولة طى ملف السيل الشمالى، مشددا على موسكو ستبذل قصارى جهودها لمنع حدوث ذلك.

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