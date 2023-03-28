اشتية: أزمات إسرائيل تنعكس بمزيد من الانتهاكات على الشعب الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن ازدياد الأزمات الداخلية فى إسرائيل، مرتبط بشكل وثيق بمزيد من بمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينى، من قتل واعتقال واقتحامات ومزيد من الاستيلاء على الأراضى لصالح التوسع الاستيطانى، وتدمير أى فرصة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.





جاء ذلك خلال استقبال أشتية، فى مكتبه برام الله، المدير العام للشؤون السياسية فى وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، حيث بحث معه آخر التطورات ومستجدات الأوضاع السياسية. وقال أشتية: "نريد جهدا دوليا جادا لخلق أفق سياسى مبنى على مبادرة السلام العربية، يفضى بإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وجدد أشتية مطالبته المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالاتفاقيات الموقعة معها، والإفراج عن الشهداء المحتجزة جثامينهم وشهداء مقابر الأرقام، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وعقد الانتخابات فى الأراضى الفلسطينية كافة، بما فيها القدس، وفق الاتفاقيات الموقعة.

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