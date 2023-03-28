مسؤول أمريكى سابق عن خطط بوتين بشأن الأسلحة النووية: «ربما لا يخادع»

جدة - نرمين السيد - قال مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق جون بولتون، إن خطط الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بشأن نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا قد تكون صادقة، تزامنا مع دخول الحرب فى أوكرانيا عامها الثانى





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أضاف بولتون، فى تصريحات، أمس الاثنين: "أعتقد أنه كان يخادع عندما ألمح إلى استخدام النووى من قبل، لكن هذه المرة لا أعتقد أنه يخادع؛ بمعنى أنه قد ينقل بالفعل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا".

وأثار بولتون مخاوف بشأن إمكانية تعاون بيلاروسيا، التى كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتى، مع روسيا، واصفًا هذا الاحتمال بأنه "شيء لا أعتقد أننا نوليه اهتمامًا كافيًا".

وقال بوتين فى مطلع الأسبوع إن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لن ينتهك اتفاقيات حظر الانتشار الدولية لأن موسكو ستحتفظ بالسيطرة على الأسلحة.