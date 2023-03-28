العالم اليوم - كيم جونغ أون يدعو لإنتاج المزيد من "النووي" لصنع الأسلحة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 05:16 صباحاً - قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى إنتاج المزيد من المواد النووية التي يمكن استخدامها في صنع الأسلحة بهدف تعزيز ترسانة بلاده مشيرا إلى أنه يجب أن تكون بيونغيانغ مستعدة لاستخدام هذه الأسلحة في أي وقت.

تصريحات كيم وأدلى كيم بالتصريحات لدى تفقده برنامج الأسلحة النووية لكوريا الشمالية بما في ذلك أسلحة نووية تكتيكية جديدة وتكنولوجيا لحمل الرؤوس النووية على الصواريخ الباليستية كما اختبر خطط عمليات شن هجوم نووي مضاد حسبما ذكرت الوكالة .

وقال كيم إن عدو القوات النووية لكوريا الشمالية ليس دولة أو جماعة بعينها وإن سياسة زيادة الترسانة النووية للبلاد لا تهدف إلا لحمايتها ولحماية السلام والاستقرار الإقليميين . وتكثف كوريا الشمالية الاختبارات العسكرية وأطلقت أمس الاثنين صواريخ باليستية وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضاد الأسبوع الماضي ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية اللتين تتهمهما بالتدريب على غزوها عبر تدريباتهما العسكرية.

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