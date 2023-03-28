جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بعد وقوع حادث إطلق نار فى مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسى الأمريكية، أمس الاثنين، أسفر عن مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، وهو ما وصفه بايدن بأنه "مفجع، وأسوأ كابوس لأى أسرة".
وشدد بايدن، فى كلمته، على وجوب بذل المزيد من الجهود لوقف العنف باستخدام الأسلحة النارية، محذرًا أن هذا الأمر "يمزق مجتمعاتنا إلى أجزاء".
ودعا بايدن الكونجرس إلى إصدار حظر على الأسلحة الهجومية، قائلاً: "نحتاج إلى بذل المزيد لحماية مدارسنا وحان الوقت كى نبدأ فى إحراز المزيد من التقدم".
وكانت شرطة ناشفيل قد صرحت بأن إطلاق النار وقع فى مدرسة ابتدائية خاصة فى ناشفيل، التى تدرس صفوف ما قبل مرحلة المدرسة حتى الصف السادس، بينما أوضح مسؤولون أن مطلق النار كانت امرأة مسلحة ببندقيتين هجوميتين على الأقل ومسدس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يطالب الكونجرس بإصدار حظر على الأسلحة الهجومية فى الولايات المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.