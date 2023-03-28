الجيش الروسى يتسلم خمس غواصات حربية جديدة العام الجارى

جدة - نرمين السيد - وقال رحمانوف، إن سلاح البحرية فى الجيش الروسى سيتسلم العام الحالى أحدث خمس غواصات حربية، ثلاث منها نووية، واثنتان تعملان بالديزل والكهرباء.

وأضاف أنه يجرى العمل بانتظام فى روسيا لتقليل وقت بناء الغواصات النووية الجديدة، مبينا أنه من المخطط فى روسيا أيضا توقيع عقود حكومية لبناء سلسلة جديدة من الغواصات.

وتابع قائلا "إن مدة تطوير الغواصات النووية فى روسيا، تستغرق سبع سنوات تقريبا، بحلول العام 2028 من المفترض أن نتبع تقنيات تقليص هذه المدة إلى ست سنوات، موضحا أن غواصتين نوويتين كانتا قد خضعتا لعمليات إصلاح وتحديث ستتم إعادتهما أيضا للخدمة فى الجيش الروسى العام الجارى".

وكانت شركة سيفماش الروسية للصناعات العسكرية قد أعلنت سابقا أن الخبراء الروس، يستعدون لاختبار غواصة نووية جديدة حاملة للصواريخ البالستية، تنتمى لفئة غواصات Borei-A.