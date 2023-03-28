مقتل 6 أشخاص فى ولاية أمريكية.. الشرطة تعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "إن بى سى نيوز"، قالت الشرطة الأمريكية فى المدينة إن مطلق النار الذى قتل ثلاثة أطفال وثلاثة موظفين فى مدرسة ناشفيل كان طالبًا سابقًا خطط للهجوم بعناية بخرائط تفصيلية ومراقبة.

وقال جون دريك قائد شرطة العاصمة ناشفيل للصحفيين بعد ساعات من إطلاق النار فى مدرسة العهد "لدينا بعض الكتابات التى نراجعها والتى تتعلق بهذا التاريخ، الحادث الفعلى، ولدينا خريطة مرسومة لكيفية حدوث كل هذا".

وأضاف أن مطلق النار، أودرى هيل، 28 عامًا، من ناشفيل، ليس له سجل جنائى سابق، مشيرًا إلى أن محققيه يعملون على دافع محتمل لكنه رفض الكشف عن ذلك بعد ظهر يوم الاثنين.

وتابع: "هناك الآن نظرية قد نكون قادرين على الحديث عنها لاحقًا لكنها غير مؤكدة".

ولدى سؤاله تحديدًا عما إذا كان من الممكن أن تكون هوية هيل قد أثرت فى دافع القاتل، قال دريك: "هناك نظرية ما فى ذلك، نحن نحقق فى كل الخيوط".

وقالت السلطات إن خمسة ضباط تصدوا لـ "هيل" وفتح اثنان منهم النار مما أدى إلى مقتل المهاجم.

وساعدت سيارة بالقرب من مكان إطلاق النار الشرطة فى تحديد مطلق النار.