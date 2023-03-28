موسكو: الوضع فى محطة زابوريجيا الكهرذرية تحت السيطرة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أضاف أوليانوف - فى تصريحات أمس الاثنين-: إن "الوضع فى المحطة ليس مثاليا فى كل شيء طبعا، ولكنه يخضع لسيطرة موثوقة من منظمة التشغيل الروسية وموظفى محطة زابوريجيا الكهرذرية".
وتقع محطة زابوريجيا الكهرذرية، وهى أكبر محطة نووية فى أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر. وتقوم القوات الروسية بضمان أمن هذه المحطة منذ مارس الماضى.
وتقول روسيا إن قوات كييف قصف مدينة إينيرجودار والقرى والمناطق المجاورة لمحطة زابوريجيا الكهرذرية بشكل مستمر.
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