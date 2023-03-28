العالم اليوم - وفاة 20 شخصا في حادث سير مروع جنوب غرب السعودية

انتم الان تتابعون خبر وفاة 20 شخصا في حادث سير مروع جنوب غرب السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 28 مارس 2023 12:22 صباحاً - توفي 20 شخصا وأصيب نحو 30 في حادث تعرّضت له حافلة ركاب كانت متّجهة إلى مدينة مكة المكرمة، وفق وسائل إعلام سعودية.

ووقع الحادث في عقبة شعار في شمال منطقة عسير الواقعة في جنوب غرب السعودية. وأفادت قناة الإخبارية السعودية بـ"وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين في حادث حافلة ركاب بعقبة شعار" في شمال منطقة عسير. وأشارت القناة إلى أن الحادث وقع "بسبب تهوئة مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها". ونشرت القناة في حسابها على تويتر تسجيل فيديو يظهر مراسلها واقفا على ما يبدو أمام هيكل الحافلة المحترق.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وفاة 20 شخصا في حادث سير مروع جنوب غرب السعودية .. في رعاية الله وحفظة