العالم اليوم - مع احتدام المواجهات.. صور جديدة تكشف حجم الدمار في دونباس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:16 مساءً - كشفت صور جديدة حجم الدمار، الذي لحق بمنطقة دونباس الأوكرانية، في الوقت الذي تحتدم فيه المواجهات مع الجيش الروسي.

ماذا تكشف الصور؟ أظهرت صور نشرتها الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، ونقلها موقع "سكاي نيوز" البريطاني مبان منهارة وطرقا مدمرة.

التقطت الصور في فوليدار، والتي تعرف ببلدة تعدين الفحم.

ما تزال القوات الأوكرانية تعمل على منع التقدم الروسي من كوبيانسك في اتجاه فولدار.

قال أوليكسي دميتراشكيفسكي، من القيادة العسكرية الأوكرانية، إن القصف لا يتوقف "بالمدفعية والصواريخ وقذائف الهاون".

وأشار إلى أنه حزين بسبب الظروف التي يعاني منها كبار السن في المنطقة، حيث أنهم لا يرغبون في المغادرة. قصف على سلوفيانسك قتل شخصان على الأقل وأصيب 29 آخرون بجروح جراء قصف روسي على مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلن الحاكم الإقليمي الإثنين.

كتب بافلو كيريلينكو على فيسبوك: "هناك قتيلان و29 جريحا في سلوفيانسك، وتضررت مبانٍ إدارية ومكاتب بالإضافة إلى خمس بنايات وسبعة منازل".

وأوضح أن القوات الروسية "ضربت وسط المدينة حوالي الساعة 10,30 (07,30 بتوقيت غرينتش) بصاروخين من طراز إس-300".

مكاسب روسية محدودة جاء في تقرير الاستخبارات البريطانية أنه على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، حققت القوات الروسية مكاسب محدودة حول دونباس الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وذلك في أفدييفكا، شمال مدينة دونيتسك مباشرة.

أبرز التقرير أن الوضع مشابه للوضع في مدينة باخموت الأكبر في الشمال.

تقول أوكرانيا إن الدفاع عن باخموت أساسي للحفاظ على "الاستقرار على الخطوط الأمامية" لجبهة القتال في شرق أوكرانيا. كييف تستلم قريبا دبابات بريطانية أنهى جنود أوكرانيون تدريبهم في المملكة المتحدة على استخدام 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 قدّمتها لندن لأوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية.

كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن انتهاء التدريب يمهّد الطريق لتسليم كييف هذه الآليات قريبا.

قال وزير الدفاع البريطاني بين والاس إن الجنود الأوكرانيين الذين خضعوا للتدريب ولم يُحدَّد عددهم، يعودون إلى أوكرانيا "مجهّزين بشكل أفضل".



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