العالم اليوم - رغم الانتقادات.. موسكو تحسم أمر نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

انتم الان تتابعون خبر رغم الانتقادات.. موسكو تحسم أمر نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:16 مساءً - أكدت روسيا، يوم الإثنين، أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.

لا تأثير على خطط روسيا صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحافة "بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا". إعلان بوتين أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم السبت، أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في الدولة المجاورة التي يقودها أقرب حلفائه ألكسندر لوكاشينكو منذ العام 1994.

أوضح بوتين أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة.

وبرر بوتين قراره السبت بنية لندن إرسال ذخائر باليورانيوم المنضب إلى أوكرانيا، وفق تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولة بريطانية.

وجه مسؤولون في روسيا مرارًا تهديدات مبطنة باستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا في حال حصول تصعيد كبير في النزاع. انتقادات غربية أثار الإعلان انتقادات شديدة من الغرب، فندد حلف شمال الأطلسي بـ"خطاب خطر وغير مسؤول" من جانب روسيا فيما توعد الاتحاد الأوروبي مينسك بعقوبات جديدة في حال نفذت الخطة. دانت الولايات المتحدة الإعلان الروسي، لكنّها جدّدت التأكيد على عدم وجود أيّ سبب يدعوها للاعتقاد بأنّ روسيا تتهيّأ لاستخدام سلاح نووي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل "إنّه أحدث مثال على الخطاب التهديدي النووي غير المسؤول" من جانب روسيا. نقلت فرانس برس عن باتيل قوله "لم يشر أي بلد آخر إلى احتمال استخدام السلاح النووي في هذا النزاع"، مذكّراً بأنّ "ما من بلد هدّد روسيا" أو "الرئيس بوتين". أوكرانيا تتهم روسيا بالابتزاز النووي طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للتصدي لـ"الابتزاز النووي" الذي اتهمت روسيا بممارسته. موقف بيلاروسيا طلبت بيلاروسيا مرارا من حليفتها روسيا وضع أسلحة نووية على أراضيها كجزء من عملية ردع عسكري ضد حلف الناتو.

لم تشارك بيلاروسيا مباشرة في النزاع في أوكرانيا، إلا أنها سمحت لموسكو بشن هجومها من أراضيها على كييف العام الماضي، بحسب السلطات الأوكرانية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر رغم الانتقادات.. موسكو تحسم أمر نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا .. في رعاية الله وحفظة