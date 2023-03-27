البيت الأبيض: لم نشهد أي تغير في استعدادت روسيا النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 10:26 مساءً - قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن أمريكا لم تشهد أي تغير في استعدادت روسيا النووية لتغير استراتيجيتها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن ردود الفعل الغربية لن تؤثر في خطط موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في أراضي بيلاروس.

وقال بيسكوف في تصريحات صحفية: "رد الفعل من الغرب لا يمكن بالطبع أن يؤثر في خطط روسيا".

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أوضح كل شيء في تصريحاته التي أدلى بها في مقابلة يوم السبت.. لا يوجد شيء ليضاف إلى ذلك".

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وكانت قد أفادت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الإثنين، نقلا عن مندوب موسكو الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي من المحتمل القيام بزيارة في المستقبل القريب، حسبما أفادت رويترز.