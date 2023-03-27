العالم اليوم - تلميذة سابقة.. الكشف عن قاتلة التلاميذ في مدرسة أميركية

انتم الان تتابعون خبر تلميذة سابقة.. الكشف عن قاتلة التلاميذ في مدرسة أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 10:19 مساءً - كشفت شرطة مدينة ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عن هوية مطلقة النار بالمدرسة الابتدائية، وراح ضحية الهجوم 6 قتلى بينهم ثلاثة أطفال.

تلميذة سابقة

وأعلنت شرطة ناشفيل أنّ المرأة التي أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في المدينة في هجوم مسلّح أوقع ستة قتلى بينهم ثلاثة أطفال قبل أن ترديها الشرطة هي تلميذة سابقة في هذه المدرسة.

هجوم غير معتاد

أصبحت عمليات إطلاق النار العشوائي المميتة أمرا شائعا في الولايات المتحدة، لكن أن تنفذ امرأة الهجوم يعد غير معتاد.

أربعة فقط من أصل 191 عملية إطلاق نار عشوائي منذ عام 1966 نفذتها مهاجمة، وذلك بحسب قائمة مركز ذا فايولنس بروجكت، أو مشروع العنف،وهو مركز أبحاث غير ربحي.

وقال قائد شرطة ناشفيل جون دريك للصحافيين إنّه "بناء على تحقيقاتنا الأولية، فإنّ (مطلقة النار) كانت في وقت ما تلميذة في هذه المدرسة، لكنّنا لسنا متأكدين من السنة".

وأضاف أنّ المهاجمة هي "امرأة بيضاء تبلغ من العمر 28 عاماً ومن سكّان منطقة ناشفيل".

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