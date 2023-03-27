العالم اليوم - مذبحة المدرسة.. البيت الأبيض يجدد دعوته لحظر البنادق الرشاشة

انتم الان تتابعون خبر مذبحة المدرسة.. البيت الأبيض يجدد دعوته لحظر البنادق الرشاشة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 10:19 مساءً - جدد البيت الأبيض، يوم الاثنين، الدعوة لحظر بيع البنادق الرشاشة، بعد حادث إطلاق النار بمدرسة في ناشفيل جنوبي الولايات المتحدة، أودى بحياة 6 بينهم أشخاص.