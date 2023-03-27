العالم اليوم - بمناصب قيادية.. أبناء المهاجرين يملكون زمام الأمور ببريطانيا

انتم الان تتابعون خبر بمناصب قيادية.. أبناء المهاجرين يملكون زمام الأمور ببريطانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 10:19 مساءً - أعلن الحزب الوطني الاسكتلندي، الاثنين، فوز حمزة يوسف برئاسة وزراء اسكتلندا، بعد منافسة شرسة، خلفا لنيكولا ستورغن، التي أعلنت استقالتها الشهر الماضي بشكل مفاجئ.

وقبل إغلاق التصويت ظهرًا، قال حمزة يوسف، إنه يريد زيادة الضرائب على الأغنياء بشكل كبير، وفرض ضريبة غير متوقعة على شركات الطاقة، وملاك الأراضي، لتمويل تدابير أكثر سخاء لمكافحة الفقر.

وقال يوسف إنه سيستخدم سلطات هوليرود – البرلمان- في ضريبة الدخل وضرائب الممتلكات، لزيادة مخصصات الأطفال البالغة 25 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، والتي تُمنح للأسر الأشد فقراً، حيث كان يحاول جذب أصوات من أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي الذين لم يحسموا أمرهم بعد.

وصرح لصحيفة ديلي ريكورد: "أعتقد أن من هم الأكثر ثراءً، والذين يكسبون أكثر، يجب أن يدفعوا أكثر في المجتمع، لاسيما مقابل خدماتنا العامة".

باكستاني الأصل على رأس حكومة إسكتلندا

• ولد ونشأ في غلاسكو ، ودرس السياسة في جامعة غلاسكو.

• تعود أصول والده إلى باكستان بينما ولدت أمه في كينيا.

• أول مسلم ينتخب لعضوية البرلمان الاسكتلندي في عام 2007.

• عمل في مقر الحزب الوطني الاسكتلندي كمسؤول اتصالات.

• وعمل وزيراً للشؤون الخارجية والتنمية الدولية حتى عام 2014.

حمزة يوسف ليس المهاجر الأول الذي يصل إلى منصب رفيع في المملكة المتحدة، حيث سبقه عمدة لندن صادق خان وهو من أصل باكستاني، ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وهو من أصل هندي.

رئيس الوزراء البريطاني هندي الأصل

• ريشي سوناك سياسي ورجل أعمال بريطاني من أسرة مهاجرة.

• تقلّد عدة مناصب سياسية توجها برئاسة وزراء بريطانيا.

• أول رئيس وزراء بريطاني من أصول مهاجرة.

• انتخب زعيما لحزب المحافظين في 24 أكتوبر 2022.

• ولد ريشي سوناك في 12 مايو 1980، بمدينة ساوثهامبتون في بريطانيا، لعائلة مهاجرة من أصول هندية.

• درس في مدرسة ستراود (تسمى أيضا مدرسة الملك إدوارد السادس) الإعدادية في بلدة رومسي القريبة من مدينة ساوثهامبتون.

• كما درس في جامعة ستانفورد، وفي جامعة أوكسفورد بقسم الاقتصاد والسياسة والفلسفة.

• حظي سوناك بحياة مهنية ناجحة، بدأت من عمله في صيدلية أمه، مما ساعده على اكتساب خبرة في ريادة الأعمال، وصولا إلى مشاركته في تأسيس شركة استثمارية كبيرة أسهمت في مساعدة الشركات البريطانية الناشئة والصغيرة.

• كان بارعا في الاستثمار، فأصبح مليونيرا في العشرينيات من عمره، وساعده على ذلك كونه خريج جامعات عريقة اعتاد المجتمع على كفاءة خريجيها.

• عُيّن سوناك سكرتيرا برلمانيا خاصا في إدارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية في يونيو 2017، ثم عُين وزيرا للمالية عام 2019، وتزامن تعيينه مع الأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم إثر جائحة كورونا.

عمدة لندن

• صادق خان سياسي بريطاني مسلم من أصول باكستانية.

• دخل الحياة السياسية من بوابة حزب العمال، انتخب عن الحزب في البرلمان وتولى عددا من المناصب الحكومية.

• سطع نجمه مع ترشحه لمنصب عمدة لندن، وهو أول سياسي مسلم يصل إلى هذا المنصب.

• ولد في 8 أكتوبر 1970 في توتينغ بلندن لعائلة بسيطة هاجرت من باكستان في الستينيات، وكان والده سائق حافلة مدة 25 عاما.

• درس صادق خان القانون في جامعة شمال لندن.

• عمل صادق خان بالمحاماة ونجح في إنشاء شركة خاصة في هذا المجال بخمسين موظفا، وتخصص في قضايا حقوق الإنسان ومتابعة ضحايا التمييز.

• انضم خان إلى حزب العمال، وكان أصغر منتخب لعضوية مجلس محلي في لندن حين التحق في 1994 بمجلس توتينغ وعمره 23 عاما.

• انتخب خان لعضوية مجلس العموم عام 2005، وعينه رئيس الوزراء السابق غوردن براون في يونيو 2007 في منصب مستشار الحكومة لشؤون البرلمان.

• وكان وكيلا لوزراة شؤون الجاليات والحكومة المحلية في أكتوبر 2008، ثم وزيرا للدولة لشؤون النقل في يونيو 2009.

• ترشح لمنصب عمدة لندن عن حزب العمال وذلك على حساب منافسته تيسا جويل، وواجه في الانتخابات التي جرت في 5 مايو 2016 مرشح حزب المحافظين المليونير غولد سميث، وأعيد انتخابه مرة أخرى.