6 قتلى بإطلاق نار في مدرسة أمريكية
ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية في ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية إلى 6 قتلى؛ 3 أطفال و3 بالغين، بينهم “المنفذة”، التي استخدمت في هجومها رشّاشين ومسدّسا “على الأقلّ”.
وقالت شرطة ناشفيل في تغريدة عبر “تويتر” إنه “وقع إطلاق نار في كوفنانت سكول” التابعة لكنيسة العهد المشيخية، مشيرة إلى أنّ عناصرها اشتبكوا مع المهاجم الذي تبين أنه فتاة، مما أسفر عن مقتلها.
وقال المسؤول في شرطة ناشفيل، دون آرون، خلال مؤتمر صحافي إنّ “مطلق النار أنثى ويبدو أنّها مراهقة”.وكالات
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