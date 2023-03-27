دوت الخليج -

مقتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري في كابول

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة 12 في هجوم انتحاري في العاصمة كابول. مقتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري في كابولأعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الاثنين، مقتل ستة مدنيين على الأقل وإصابة 12 في هجوم انتحاري في العاصمة كابول. وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية الافغانية عبد النافع تاكور، أن "القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة 12 آخرين". وذكرت وسائل إعلامية أفغانية بأن الانفجار وقع أمام مبنى وزارة الخارجية، وسط كابول.

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