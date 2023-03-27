العالم اليوم - أميركا وبريطانيا ترحبان بتعليق التعديلات القضائية في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر أميركا وبريطانيا ترحبان بتعليق التعديلات القضائية في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 09:22 مساءً - رحبت الولايات المتحدة وبريطانيا بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعليق التعديلات القضائية إلى الشهر المقبل.

واشنطن: يجب الوصول إلى تسوية في أقرب وقت قال بيان للبيت الأبيض إن واشنطن ترحب بالإعلان في إسرائيل عن تعليق التعديلات القضائية، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيتناول بالحديث قرار إسرائيل في وقت لاحق اليوم.

حث البيت الابيض الزعماء الإسرائيليين على إيجاد تسوية في أسرع وقت ممكن. بريطانيا: نظام قوي من الضوابط والتوازنات رحب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي بقرار إسرائيل، مشددا على أهمية وجود "نظام قوي من الضوابط والتوازنات".

قال كليفرلي في بيان "ترحب بريطانيا بقرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم إيقاف تشريع يتعلق بتعديل النظام القضائي الإسرائيلي".

أضاف أنه "من المهم التمسك بالقيم الديمقراطية المشتركة التي تقوم عليها العلاقات البريطانية الإسرائيلية والحفاظ على نظام قوي من الضوابط والتوازنات". تراجع مبدئي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر. وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).

يمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات. تعليق الإضراب أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً.

قال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب". ترحيب من قوى إسرائيلية زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد: إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رحب بالقرار وقال إنه ينوي الدخول في حوار حول الإصلاح القضائي بقلب منفتح ولن

يتنازل عن أساسيات الديمقراطية، مشيرا إلى "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت يرحب بتعليق التشريع لصالح المفاوضات.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر أميركا وبريطانيا ترحبان بتعليق التعديلات القضائية في إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة