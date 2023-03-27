العالم اليوم - إنهاء الإضراب العام في إسرائيل وترحيب سياسي بعد خطوة نتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 08:16 مساءً - أعلن الاتحاد العمال في إسرائيل تعليق الإضراب المفتوح، عقب إعلان نتنياهو تعليق تمرير قانون إصلاح القضاء، فيما رحب عدد من الزعماء السياسيين بالخطوة التي من شأنها إفساح المجال للحوار.

تراجع مبدئي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين "تعليق" العمل في العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية والتي تواجه باحتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر.

وفي خطاب إلى الأمة بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، قال نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 أبريل).

يمثّل هذا القرار رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات. تعليق الإضراب أعلن الاتحاد العمالي العام في إسرائيل "هستدروت" مساء الإثنين إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً.

قال آرون بار، رئيس الهستدروت، في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب". ترحيب سياسي زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد: إذا كان بوسع الحكومة أن تخرج بمقترح عادل فيمكننا أن نخرج من هذه الأزمة أقوى

وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس رحب بالقرار وقال إنه ينوي الدخول في حوار حول الإصلاح القضائي بقلب منفتح ولن يتنازل عن أساسيات الديمقراطية، مشيرا إلى "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا".

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: وقف التشريع هو الشيء الصحيح فعله ونحن بحاجة لأوسع اتفاق ممكن وأحث الجميع على إظهار المسؤولية.

وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت يرحب بتعليق التشريع لصالح المفاوضات.

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