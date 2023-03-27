العالم اليوم - في محطة الفضاء.. سلطان النيادي يكشف تفاصيل تجربة طبية

انتم الان تتابعون خبر في محطة الفضاء.. سلطان النيادي يكشف تفاصيل تجربة طبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 07:19 مساءً - كشف رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، اليوم الإثنين، تفاصيل واحدة من التجارب الموكلة إليه في محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي، على حسابه الرسمي في تويتر، إن واحدة من التجارب الموكلة إليه هي دراسة "Cardinal Heart 2.0" التابعة لجامعة ستانفورد.

وأضاف: "من خلال هذه التجربة يمكننا معرفة آثار الأدوية السريرية على خلايا القلب في الفضاء، المساعدة على منع مخاطر الإصابة بأمراض القلب لرواد الفضاء".

وأشار إلى أن هذه التجربة ستساهم أيضا في تطوير العلاج لأمراض القلب على الأرض.

وتقول وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إن "قلب الإنسان في محطة الفضاء الدولية يحتل مركز الصدارة في قائمة الاهتمامات.. حيث يمكن للأمراض أو عوامل أخرى مثل الشيخوخة التي تؤثر على القلب أن تغير الصحة العامة للشخص ورفاهيته".

وانطلق رائد الفضاء الإماراتي بصحبة طاقم المهمة "crew-6"، إلى محطة الفضاء الدولية بنجاح، قبل أيام قليلة.

وسيخوض النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء. وسيشارك بتجارب علمية في عشرة مجالات حيوية طوال مدة المهمة.