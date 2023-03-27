أول مسلم يتولى المنصب.. انتخاب الباكستاني حمزة يوسف رئيسا جديدا للحكومة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مارس 2023 05:27 مساءً - فاز حمزة يوسف بمنصب زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي ليتولى رئاسة الحكومة بعد منافسات قوية مع المرشحين في الحزب خلفا لنيكولا ستورجون التي كانت تدعو لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا.

وانتخب الحزب الوطني الاسكتلندي وزير الصحة حمزة يوسف زعيما جديدا له، بعد تفوقه على وزيرة المالية كيت فوربس ووزيرة سلامة المجتمع السابقة آش ريجان في اقتراع داخل الحزب بحسب وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية.

وبحسب وسائل الاعلام البريطانية سيكون حمزة يوسف أصغر وزير أول في اسكتلندا (37 عاما)، وأول شخص من الأقليات يتولى هذا المنصب.