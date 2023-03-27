العالم اليوم - حاخامات يحشدون "الشارع المقابل" في إسرائيل دعما لنتنياهو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 05:20 مساءً - دعا 17 حاخاما بارزا من داخل حزب الصهيونية الدينية في إسرائيل أتباعهم إلى الخروج للشوارع والاحتجاج لدعم الإصلاح القضائي، الذي تقترحه حكومة بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك فيما قالت "القناة 12" الإسرائيلية إنه "على ما يبدو فإن نتنياهو سيعلن تعليق التعديلات القضائية إلى أجل غير مسمى".

دعا العديد من الحاخامات الصهيونيين المتدينين البارزين في إسرائيل، بمن فيهم أنصار الائتلاف الحالي، يوم الإثنين، رئيس الوزراء إلى وقف العمل على خطة إصلاح القضاء إلى ما بعد العطلات القادمة.

دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف سموتريتش اليمينيين إلى الاحتجاج في القدس مساء اليوم لدعم الحكومة، وقال "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتوقف الإصلاح القضائي".

في السياق نفسه، أعلنت جماعات يمينية إسرائيلية تنظيم "احتجاج مضاد" اليوم ردا على الاحتجاج المناهض للتعديلات القضائية.

وفي أحدث تعليق له على ما يجري، دعا نتنياهو، عبر "تويتر"، المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف.

وقال في تغريدته: "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف. نحن أخوة".

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