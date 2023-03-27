العالم اليوم - تعطل موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.. وحديث عن "تورط روسي"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 04:23 مساءً - أفادت تقارير إعلامية، اليوم الإثنين، بتعطل الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية، نتيجة هجوم سيبراني أجنبي.

وقال موقع "فرانس لايف" إن الموقع الرسمي للجمعية الوطنية كان هدفا لهجوم إلكتروني، بعد ظهر اليوم الإثنين. وأضاف: "تعرض الموقع لهجوم شنه قراصنة (هاكرز) موالون لروسيا، في حدود الساعة 3:30 عصرا". وحسب ما عاينه موقع "دوت الخليج"، فإنه يتعذر زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تظهر رسالة: "الموقع تحت الصيانة حاليا".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تعطل موقع الجمعية الوطنية الفرنسية.. وحديث عن "تورط روسي" .. في رعاية الله وحفظة