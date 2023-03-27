العالم اليوم - فيديو.. زيلينسكي يزور الخطوط الأمامية في زابوريجيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 04:23 مساءً - زار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، الخطوط الأمامية في جبهة زابوريجيا، جنوبي البلاد، وهذه ثالثة مرة يزور فيها منطقة تماس مع القوات الروسية خلال أيام.

وقال زيلينسكي على حسابه الرسمي بتطبيق "تليغرام": "فخور بأن أكون هنا اليوم إلى جانب جيشنا". وأرفق هذا التعليق بفيديو يسلّم فيه ميداليات على عسكريين في جيش بلاده. وكان الفيديو مصورا داخل موقع عسكري مغلق وليس في الهواء الطلق. وخلال الأيام الماضية زار الرئيس الأوكراني قوات بلاده في مناطق التماس مثل باخموت وخيرسون. أهمية زابوريجيا تكتسب المعارك في زابوريجيا أهميتها وخطورتها لوقوعها بالقرب من محطة نووية هي الأكبر في أوروبا. وضع خطير تأتي زيارة زيلينسكي إلى زابوريجيا، قبيل زيارة يتوقع أن يقوم بها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى المحطة الواقعة تحت السيطرة الروسية، هذا الأسبوع، وذلك لتقييم الوضع الأمني الخطير هناك.

يضغط غروسي من أجل إقامة منطقة أمنية حول أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، والتي يوجد بها ستة مفاعلات. وتعرضت المحطة للقصف مرارا خلال الأشهر الماضية.

احتلت القوات الروسية هذه المحطة في بداية الحرب، ولا تزال بالقرب من خط المواجهة بين الطرفين.

يتبادل الجانبان تحميل بعضهما مسؤولية ذلك القصف.

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