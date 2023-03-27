نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر متظاهرون لبنانيون يحاولون اقتحام السراي الحكومي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 27 مارس 2023 03:09 مساءً - دوت الخليج -: أعاد الانهيار الاقتصادي والمالي والمعيشي، والارتفاع الدراماتيكي لسعر صرف الدولار، الاحتشاد الشعبي إلى ساحة رياض الصلح، اليوم، في حراك لقدامى العسكريين الذين طالبوا بتثبيت رواتبهم على سعر صيرفة 28500 ليرة، كما كان معتمداً في تاريخ صدور موازنة 2022، إضافة إلى رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات الاستشفاء 100 في المئة وتغطية المنح المدرسية ، وفقا لـ “القدس العربي”.

وبدا تحرك العسكريين المتقاعدين أكثر صرامة وتصميماً على إيصال رسالة قوية في اتجاه الحكومة، تمثّلت بإزالة الشريط الشائك للتقدم في اتجاه السرايا الحكومي من قبل بعض المحتجين. إلا أن القوى الأمنية ردّت بقسوة عليهم من خلال إطلاق القنابل المسيلة للدموع، ما تسبّب بهرج ومرج وبتوتر بين المتظاهرين وفرقة مكافحة الشغب.