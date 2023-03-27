العالم اليوم - من بينها السفارات.. ما الجهات المشاركة في الإضراب بإسرائيل؟

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 02:20 مساءً - تتسع موجة الإضرابات في إسرائيل، مع انضمام العديد من القطاعات إلى الحركة الاحتجاجية المناهضة للتعديلات القضائية.

إضراب السفارات أظهرت رسالة لنقابة العاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم تلقت تعليمات بالانضمام إلى إضراب اليوم الاثنين ضد خطة التعديلات القضائية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب "روتيرز"، قالت الرسالة، إن أنشطة وزارة الخارجية في إسرائيل وخارجها ستقتصر على خدمات الطوارئ. الجهات المشاركة في الإضراب نقابة الأطباء الإسرائيليين أعلنت عن إضراب شامل في قطاع الصحة.

نقابة الأطباء الإسرائيليين أعلنت عن إضراب شامل في قطاع الصحة. العاملون في ميناء أسدود ينضمون إلى دعوة الإضراب العام في إسرائيل.

سلطات محلية وبلديات في إسرائيل تقرر الانضمام إلى الاضراب العام

توقف العمل في ميناء حيفا استجابة لدعوات الإضراب العام في إسرائيل.

إغلاق الموانئ في إسرائيل حتى إشعار آخر.

رئيس هيئة المطارات الإسرائيلية يعلن إيقاف الرحلات الجوية من تل أبيب إلى الخارج

شركة ماكدونالدز في إسرائيل تغلق فروعها استجابة لدعوة الإضراب العام. وتظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس، في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي، في وقت يسود ترقب لكلمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بشأن موقفه من التعديلات التي يقول خصومه إنها ستقوض الأسس الديمقراطية للدولة.

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