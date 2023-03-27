مجلس الأمن الروسى: دول الناتو طرف فى النزاع بـ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى دميترى مدفيديف، قد أعلن فى وقت سابق، إن روسيا "تخوض حربا مع جيش الناتو الضخم، لا مع النظام الأوكرانى".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن القومى الروسى، أن "روسيا ليست فى حرب مع النظام الأوكرانى، وإنما مع 3.6 مليون من جيش الناتو، وذلك لأن الحلف متورط بشكل مباشر فى الصراع الأوكرانى".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.