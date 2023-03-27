وزير الأمن الإسرائيلى يطالب بعدم وقف التعديلات القضائية

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، "ينبغى ألا يتوقف إصلاح النظام القضائى ويجب ألا نستسلم للفوضى"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان الرئيس الإسرائيلى، إسحق هرتسوج، قد دعا صباح اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التى تقيّد من سلطات النظام القضائى فى البلاد، بعد أن أخذت الاحتجاجات الكبيرة التى تثيرها زخمًا كبيرًا مساء الأحد.

وفى وقت سابق خرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى شوارع "تل أبيب" و"القدس المحتلة" احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، بعد انحيازه للمعارضة.