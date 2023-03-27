تسرب نفطى فى مرفأ بجنوب إنجلترا

جدة - نرمين السيد - قال فيليب برودهيد رئيس المجلس المحلى فى بورنموث وكرايستشرش وبول على تويتر "أبلغ عن حادث كبير ناجم عن تسرب للنفط من حقل ويتش فارم للنفط الذى تديره مجموعة بيرينكو الفرنسية البريطانية".

وأضاف "أبلغنا مشغلو الحقل بحصول تسرب من هذه المنشأة. وقد تم احتواء التسرب إلا أن النفط نفذ إلى المياه والمنطقة المجاورة".

وقالت سلطات مرفأ بول هاربر إن التسرب وقع على خط أنابيب تستخدمه بيرينكو.