العالم اليوم - تحسين العادات الغذائية برمضان يقلل من السمنة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 12:22 مساءً - يعاني بعضُ الصائمين زيادة في الوزن خلال شهر رمضان على الرغم من انقطاعهم عن تناول الطعام لساعات طويلة خلال يوم الصوم، ويعزو الأطباء زيادة الوزن إلى عدم التقيد بنوع وكمية الطعام إضافة إلى عدم الحركة والخمول بعد تناول وجبة الإفطار .

فالسمنة التي تشكل خطرا يهدد بصحة الإنسان لارتباطها الوثيق بأمراض السكري والقلب والسرطان، قد تكون من أكثر العوامل خطورة في الوقت الحاضر.

ووفق الأطباء يعد شهر رمضان فرصة مثالية للتمتع بوزن طبيعي، عبر التقيد بنمط غذائي صحي وعدم الإفراط في تناول الحلويات.

والحركة من العوامل التي تساعد على ضبط الوزن جيدا في هذا الشهر.

من جهة أخرى، يركز أطباء التغذية والخبراء على دور الأطعمة الصحية في المحافظة على وزن طبيعي، إذ أن طهي الأطعمة بطرق بديلة إما عبر سلقها أو شويها أو تحميصها يخفف من كمية الدهون التي توجد عادة في الوجبات الرمضانية.

وفي هذا الإطار، قال استشاري التغذية العلاجية والسمنة الدكتور سمير سامي لـ"دوت الخليج":