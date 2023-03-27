العالم اليوم - نصائح مهمة للرياضي المحترف في رمضان

انتم الان تتابعون خبر نصائح مهمة للرياضي المحترف في رمضان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 12:22 مساءً - يتزامن شهر رمضان في هذا العام مع ذروة مواعيد المسابقات والبطولات الرياضية في منطقتنا العربية والعالم، حيث يلتزم العديد من الرياضيين المحترفين في مشاركات ومسابقات محلية وخارجية سواء مع الفرق أو المنتخبات، الأمر الذي يتطلب منهم التوفيق بين الصوم والتدريبات الشاقة للحفاظ على جاهزيتهم الفنية والبدنية.

يؤدي الصيام في بعض الأحيان إلى خفض الوزن وتقليل نسبة الدهون في الجسم، وهو أمر مهم للرياضيين الذين يسعون لتحسين الأداء الرياضي واللياقة البدنية، ما يجعل الأجهزة الطبية للفرق والمنتخبات حريصة على توجيه الرياضيين لاتباع نظام صحي دقيق في الأكل والشرب خلال فترة الافطار، وذلك حتى ينجح الرياضي في الحفاظ على مستواه الفني والبدني، ويصوم شهر رمضان في ظروف إيجابية.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري أخصائي الطب الرياضي في حديث لسكاي نيوز عربية أن ممارسة النشاط الرياضي للمحترفين خلال رمضان يتطلب شرطين أساسيين هما:

أولا:

الانتظام في النوم وتجنب الإفراط في السهر لتجنب ما يترتب عليه من مشاكل صحية.

ثانيا:

شرب كميات كبيرة من الماء والسوائل أثناء التمارين وتخصيص أكثر من فترة توقف لذلك.

وأضاف بأن جسم الانسان يفقد الكثير من الماء والسوائل خلال فترة الصوم، لذلك يجب أن تعوض خلال ممارسة الرياضة، خاصة بالنسبة للرياضيين المحترفين الذي يكونون عرضة للإصابات خلال ممارسة نشاطهم الرياضي، موضحا بأن الإصابات العضلية تكون أبرز أنواع الإصابات المسجلة في حال عدم التوازن بين النظام الغذائي وممارسة الرياضة في رمضان.

توقيت ممارسة الرياضة

شدد الدكتور مراد الغرايري على أن أفضل وقت لممارسة الرياضة والتدريب في شهر رمضان هو بعد صلاة التراويح، أي بعد حوالي 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار، من إجل إعطاء الجسم فترة كافية للهضم، مع ضرورة تناول الماء والسوائل بمعدل كوب كل ربع إلى ثلث ساعة أثناء التمرين وبعده مباشرة.

نصائح غذائية

يحتاج الرياضي المحترف خلال شهر الصيام إلى تعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه في أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التي يخوضها. ومن أبرز هذه النصائح الغذائية:

تناول وجبات صغيرة وبكميات معتدلة، والابتعاد عن الوجبات الكبيرة الدسمة.

بدء الإفطار بتناول مواد سكرية سريعة الامتصاص كالتمر.

الانتظار لبضعة دقائق قبل تناول الوجبة الرئيسية والتي يجب أن تتضمن كميات كافيةً من النشويات والبروتينات والخضراوات

يجب أن تحتوي وجبة السحور على الأطعمة الغنية بالألياف التي تمنح شعورا بالشبع لفترات طويلة..

الإكثار من شرب السوائل في الفترة ما بين الإفطار والسحور، من أجل تعويض نقص السوائل.

التقليق من شرب القهوة والشاي والمنبهات لدورها السلبي في إهدار السوائل والمعادن.