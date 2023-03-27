العالم اليوم - محنة تلو أخرى.. وضع صعب يعيشه السوريون

انتم الان تتابعون خبر محنة تلو أخرى.. وضع صعب يعيشه السوريون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:24 صباحاً - بغصة كبيرة استقبل السوريين شهر رمضان، بعدما ألحق الزلزال الكبير أضراراً جسيمة، جعلت أغلب العائلات السورية تعيش في الخيام.

فأصبح السوري اليوم لا يفكر كيف يحمي أطفاله من برد الشتاء، وحر الصيف بل يحاول جاهدا توفير تمرة وكوب ماء ليحلل صيامه، فرمضان لم يكن مختلف كثيرا عما كان يعيشه الشعب السوري سابقا.

داخل هذه الخيم التي باتت منزل أغلب السوريين، منذ الزلزال الكبير الذي ضرب سوريا في السادس من فبراير الماضي، تحاول العائلات توفير أبسط مستلزمات الطبخ لتحضرها في أواني منزلية نجت من تداعيات الزلزال.

شهر رمضان يحلّ هذا العام في وقت بلغت الاحتياجات الغذائية في سوريا أعلى مستوياتها، منذ أكثر من 12عاما، وفق ما أعلنه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث يعاني ما يقرب من 13 مليون شخص حالياً انعدام الأمن الغذائي.

برنامج الأغذية حذر من أنه ما لم يحصل على تمويل إضافي، سيضطر إلى قطع المساعدات عنما يقرب من 4 ملايين شخص من إجمالي 8 ملايين بحلول يوليو المقبل، ما يجعل الأزمة مستمرة ويجعل التساؤل عن حل أو مساعدة قيد الطرح بشكل دائم.

وفي هذا الإطار، قالت المتحدثةُ الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا سهير زقوت في حديث مع "دوت الخليج".