العالم اليوم - مرتديا قميص النصر.. فيديو لمشجع يقتحم الملعب لمصافحة رونالدو

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 11:24 صباحاً - أقدم أحد المشجعين في المباراة التي جمعت منتخب البرتغال بنظيره لوكسمبورغ الملعب، مساء الأحد، لمصافحة النجم كريستيانو رونالدو.

وخلال المقطع ظهر المشجع مرتديا قميص نادي النصر محاولا مصافحة رونالدو قبل أن يتدخل الأمن للسيطرة على الموقف.

وأحرز رونالدو في المباراة هدفين ليقود البرتغال للفوز 6-0 على لوكسمبورغ وهو الانتصار الثاني لها في أربعة أيام في تصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم.

وكان قائد البرتغال البالغ عمره 38 عاما أحرز هدفين في الفوز على ليختنشتاين يوم الخميس، وبهدفيه أمام لوكسمبورج عزز رقمه القياسي إلى 122 هدفا في 198 مباراة.