بولندا تعلق على خطط موسكو لنشر أسلحة نووية فى بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى بيان نقله راديو بولندا اليوم الإثنين، بأن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بنشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا يزيد التوترات فى المنطقة، واعتبرت أن هذا قرار "خطوة أخرى نحو جر بيلاروسيا إلى تروس آلة الحرب".
وشددت وزارة الخارجية البولندية على أن الإجراءات الروسية تؤكد شرعية وأهمية سياسة الردع لحلف شمال الأطلسى التى تشارك فيها بولندا.
وكانت أوكرانيا قد حثت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبى على تحذير السلطات البيلاروسية من العواقب بعيدة المدى على بيلاروسيا فى حالة موافقتها على تلقى أسلحة نووية تكتيكية من روسيا داخل أراضيها، وذلك بعدما صرح الرئيس الروسى مؤخرا بأن بلاده تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا.
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