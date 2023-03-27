حزب الليكود: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية

جدة - نرمين السيد - أفادت مصادر فى حزب "الليكود"، أن رئيس الوزاء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية لتفادى الصدام مع الشارع، وفقدان السيطرة على البلاد، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الإسرائيلى، إسحق هرتسوج، قد دعا صباح اليوم الإثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التى تقيّد من سلطات النظام القضائى فى البلاد، بعد أن أخذت الاحتجاجات الكبيرة التى تثيرها زخمًا كبيرًا مساء الأحد. وفى وقت سابق خرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى شوارع "تل أبيب" و"القدس المحتلة" احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، بعد انحيازه للمعارضة.

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