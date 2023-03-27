الرئيس الإسرائيلى يدعو الحكومة لوقف قانون التعديلات القضائية

جدة - نرمين السيد - دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوج، صباح اليوم الاثنين، حكومة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إلى وقف التعديلات القضائية، التى تقيّد من سلطات النظام القضائى فى البلاد، بعد أن أخذت الاحتجاجات الكبيرة التى تثيرها زخمًا كبيرًا مساء يوم الأحد، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.





وفى وقت سابق خرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى شوارع "تل أبيب" و"القدس المحتلة" احتجاجًا على قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت من منصبه، بعد انحيازه للمعارضة .

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