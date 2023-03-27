الشرطة الإسرائيلية تستخدم مدافع المياه لإبعاد متظاهرين قرب منزل نتنياهو

جدة - نرمين السيد - وأكد قائد الشرطة الإسرائيلية أن قوات الأمن لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" مساء الأحد. وتظاهر آلاف الإسرائيليين احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت الذى كان قد حث الحكومة على وقف خطة مثيرة للجدل لتعديل النظام القضائي.

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