العالم اليوم - "جون ويك: تشابتر 4" يتصدر شباك السينما الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 04:19 صباحاً - تصدر فيلم ”جون ويك: الفصل الرابع″، من سلسلة الحركة الشهيرة من بطولة كيانو ريفز، شباك التذاكر في أميركا الشمالية محققا 73.5 مليون دولار في أسبوع عرض الأول، وفقًا لشركات التوزيع.

تجاوز التوقعات

فيلم شركة لايونز غيت، الذي قام ببطولته ريفز باعتباره القاتل المتردد جون ويك، تجاوز كل التوقعات وعطلات نهاية الأسبوع الافتتاحية السابقة للفيلم المصنف ”أر”. منذ إطلاقه لأول مرة في عام 2014 بفيلم جون ويك محققا 14 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية)، نمت السلسلة التي أخرجها تشاد ستالسكي باطراد مع كل جزء جديد. حقق الجزء الثاني عام 2017 30.4 مليون دولار، وظهر الجزء الثالث ”بارابيلم” عام 2019 محققا 56.8 مليون دولار .

لكن فيلم ”تشابتر 4″، الذي يستمر لمدة ساعتين و 49 دقيقة وتكلف إنتاجه ما لا يقل عن 100 مليون دولار، هو أكبر فيلم حتى الآن في سلسلة أفلام الحركة البسيطة. حقق الفيلم تقييم 95 ٪ على موقع روتن توماتوز. أضاف الفيلم، الذي جذب 69٪ من مشاهديه الذكور، 64 مليون دولار في الخارج. وهو أكبر نجاح لشركة إنه أكبر نجاح لشركة لايونز غيت في عصر ما بعد الجائحة .

لكن نجاح فيلم ”جون ويك: تشابتر 4″ يضيف بداية قوية لهوليوود في عام 2023. بعد أن انتعشت مبيعات التذاكر إلى حوالي 67٪ من مستويات ما قبل الجائحة العام الماضي، أصبحت الأفلام الجديدة أكثر ثباتًا وأكثر حزمًا هذا العام. قادت أفلام الأجزاء الطريق، بما في ذلك ” كريد 3″ و ”سكريم 6″. ارتفعت مبيعات التذاكر بنسبة 28٪ عن العام الماضي، وفقًا لشركة البيانات كومسكور.

لكن كانت هناك بعض الاستثناءات. بعد ظهوره المخيب للآمال في أسبوعه الأول محققا 30.5 مليون دولار الأسبوع الماضي، تراجع الجزء الثاني للبطل الخارق شازام ”فيوري أوف غودز” ”إلى المركز الثاني محققا 9.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية. انخفض إيرادات الفيلم الذي أصدرته شركة وارنر بروذرز بشكل حاد، حيث تراجعت بنسبة 68 ٪ منذ إطلاقه.

احتل فيلم ”سكريم 6″ المركز الثالث محققًا 8.4 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثالثة، ليصل إجماليه حتى الآن إلى 90.4 مليون دولار محليًا و 139.3 مليون دولار في جميع أنحاء العالم. تلاه فيلم ”كريد3″ في المركز الرابع محققًا 8.4 مليون دولار. وصل الجزء الثالث لسلسة النجم مايكل بي جوردان إلى 140.9 مليون دولار محليا.