استقالة القنصل الإسرائيلى بنيويورك على خلفية إقالة وزير الدفاع

جدة - نرمين السيد - أعرب البيت الأبيض عن قلقه لما يجرى فى إسرائيل من احتجاجات، بعد إقالة يوآف جالانت، وزير الدفاع، من منصبه؛ بسبب رفضه تعديلات "نتنياهو" القضائية، فيما تقدم قنصل إسرائيل العام باستقالته من منصبه، مُؤكدًا أنه لا يستطيع أن يُمثل حكومة نتنياهو.





وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع، أمس الأحد، احتجاجًا على إقالة رئيس الوزراء بنامين نتنياهو، ليوآف جالانت، وزير الدفاع، واخترق المئات الحواجز الأمنية فى محيط منزل نتنياهو. وأغلقت حشود ضخمة الطريق السريع الرئيسى فى تل أبيب، وأشعل مجموعة من المتظاهرين النار فى وسطه، بينما توجه المئات فى مظاهرة أمام وزارة الدفاع للتضامن مع الوزير المُقال.

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