جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن رئيس أوكرانيا سيلقى خطابا بالفيديو إلى البرلمان النمساوى ليس خلال الجلسة العادية لمجلس النواب، ولكن فى إطار ما يسمى بـ "الحدث البرلماني" بدعوة من رئيس المجلس الوطني، فولفجانج سوبوتكا.
ومن المقرر أن يفتتح الحدث فى الساعة 09:05، وبعد ذلك سيلقى رئيس أوكرانيا خطابه. بعد ذلك، ستجرى مناقشات، فى إطارها سيجرى تقديم ممثلين عن الفصائل البرلمانية للإلقاء كلماتهم.
ومن المتوقع أيضا أن يجرى خلال جلسة الخميس العادية للبرلمان النمساوي، والتى ستعقد مباشرة بعد "الحدث البرلماني" بخطاب زيلينسكي، النظر فى مسألة إتاحة وصول غير محدود للاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل النمساوي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيلينسكى يلقى كلمة أمام البرلمان النمساوى الخميس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.