زيلينسكى يلقى كلمة أمام البرلمان النمساوى الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية أن رئيس أوكرانيا سيلقى خطابا بالفيديو إلى البرلمان النمساوى ليس خلال الجلسة العادية لمجلس النواب، ولكن فى إطار ما يسمى بـ "الحدث البرلماني" بدعوة من رئيس المجلس الوطني، فولفجانج سوبوتكا.

ومن المقرر أن يفتتح الحدث فى الساعة 09:05، وبعد ذلك سيلقى رئيس أوكرانيا خطابه. بعد ذلك، ستجرى مناقشات، فى إطارها سيجرى تقديم ممثلين عن الفصائل البرلمانية للإلقاء كلماتهم.

ومن المتوقع أيضا أن يجرى خلال جلسة الخميس العادية للبرلمان النمساوي، والتى ستعقد مباشرة بعد "الحدث البرلماني" بخطاب زيلينسكي، النظر فى مسألة إتاحة وصول غير محدود للاجئين الأوكرانيين إلى سوق العمل النمساوي.