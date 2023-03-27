العالم اليوم - محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني

انتم الان تتابعون خبر محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 مارس 2023 02:20 صباحاً - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الاتفاق لاستنئاف العلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي، جرى مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران السعودي والإيراني على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان المبارك. وكان قد عبد اللهيان، الأسبوع الماضي، أن إيران والسعودية تجريان تحضيرات للقاء على مستوى وزيري الخارجية. واتفقت إيران والسعودية في العاشر من مارس بعد محادثات جرت في الصين على استئناف العلاقات وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، وذلك بعد سنوات من القطيعة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية السعودي والإيراني .. في رعاية الله وحفظة