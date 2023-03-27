الرئيس الأمريكى يعلن حالة الطوارئ فى ولاية ميسيسيبى بسبب العاصفة

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أمر بايدن بصرف الأموال الفيدرالية لعدد من المقاطعات التى دمرتها الأعاصير.
وقال حاكم ولاية ميسيسيبى تيت ريفز إنه قدم مطالبة الولاية بإعلان كارثة كبرى إلى الحكومة الفيدرالية، مضيفا أن "حجم الضرر والخسارة واضح فى كل مكان".
كما تحدث بايدن مع ريفز، وكذلك مع وفد ولاية ميسيسيبى فى الكونجرس، قائلاً إنه سيقدم "الدعم الفيدرالى الكامل".
يذكر أن إعصارًا بقوة 113 كيلو متر فى الساعة قد ضرب مناطق ريفية فى ولايتى ميسيسيبى وألاباما، وتسبب فى تدمير العديد من المبانى وانقطاع التيار الكهربائي.
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