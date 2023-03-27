زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب اليابان

جدة - نرمين السيد - وجاء على الموقع الرسمى لوكالة رصد الزلازل اليابانية اليوم الأحد أن مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا تحت سطح البحر قبالة ساحل محافظة مياجى اليابانية.
ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.. فيما لم يتم التحذير من موجات مد عاتية (تسونامي).
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